Папикян назвал «напряженной» ситуацию на границе

Ситуацию на границе министр обороны Армении Сурен Папикян оценил как «напряженную», но отметил, что на данный момент нет поводов для беспокойства.

«Пограничную ситуацию могу оценить как напряженную, учитывая, что постоянно звучат выстрелы. Ситуация не изменилась за последний год, то есть эта напряженность постоянно существует. Наша задача не придавать напряженности процессу и достичь мира путем переговоров», - сказал Папикян.

По словам Папикяна, «на данный момент нет поводов для конкретного беспокойства».