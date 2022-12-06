Узбекистан прохладно отнесся к предложению Путина

Узбекистан ведет переговоры о закупке газа и электроэнергии из соседних стран, но «не через какой-то альянс или союз», заявил в среду министр энергетики Журабек Мирзамахмудов.

«Мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ», - подчеркнул министр, добавив, что покупать топливо в России и другой стране Узбекистан будет лишь при выгодных ценах и условиях контракта, передает Reuters.

Глава узбекского Минэнерго отметил, что «если даже с Россией будет заключено соглашение о поставке газа, это не означает союз. Узбекистан не имеет общей границы с Россией. Поэтому будут проведены переговоры о его поставке через соседний Казахстан. Это будет технический контракт».

О «тройственном газовом союзе», в рамках которого российский газ через Центральную Азию уходил бы на китайский рынок, Путин заявил в конце ноября, во время официального визита в Москву президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. По мнению экспертов, создание «газового союза» помогло бы Кремлю зарабатывать на продаже газа в обход санкций, введенных против России в ответ на ее вторжение в Украину. В Казахстане идею отвергли через два дня после возвращения Токаева из России. Казахстан не позволит использовать свою территорию для обхода западных санкций и будет оценивать проект газового союза с учетом санкционных рисков, заявил 30 ноября замглавы МИД республики Роман Василенко.