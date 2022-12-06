Нефть резко подешевела

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $77 за баррель впервые с 27 декабря прошлого года, свидетельствуют данные торгов.

Поздно вечером в среду, 7 декабря, цена фьючерсов с поставкой в феврале на эту нефть снижалась на 2,92% – до $77,03 за баррель. За несколько минут до этого показатель впервые с конца декабря минувшего года опускался ниже $77.

Январские фьючерсы на легкую нефть WTI дешевели на 3,19%, до $71,88 за баррель.