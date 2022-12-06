С российской авиабазы пропали бомбардировщики

На снимках сервиса Planet Lab за 7 декабря было замечено, что с российской авиабазы Дягилево в Рязанской области исчезла некоторая военная техника. Об этом сообщает редактор Радио Свобода Марк Крутов в Twitter.

"Поврежденный Ту-22М исчез, оставив только тень на полигоне", - сказал Крутов.

На видео со спутников видно, что еще по меньшей мере 9 бомбардировщиков Ту-22М пропали с базы, также не хватает нескольких самолетов.

В понедельник, 5 декабря, на аэродроме Дягилево раздались взрывы. По данным российских СМИ, на месте происшествия загорелся и взорвался бензовоз.