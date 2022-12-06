Для покупки вооружения Армения «постучалась во множество дверей»

Армения рассматривает возможности приобретения вооружения нового качества и близка к предметным результатам, сказал в интервью армянским СМИ министр обороны Армении Сурен Папикян.

«За последний год, можем сказать, что рассматриваем уже новые возможности, которые нам предоставлены. Мы постучались во множество дверей. И это естественный процесс», - заявил Папикян.

По словам главы армянского Минобороны, «речь идет об оружии и вооружении нового качества». «Ведется большая работа. Уже видимы определенные результаты, они близки к предметным», - добавил министр.