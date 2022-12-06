Зеленский: освободили 1888 украинских городов и сел, столько же в оккупации
Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления освободили 1 888 украинских городов и сел, заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.
В оккупации, по его словам, остается примерно столько же.
"Это значит, что сейчас на поле боя в Украине решается судьба миллионов людей. Миллионы, которые могут быть спасены. Мы не имеем права оставить ни одного нашего человека в российской оккупации. И в российских фильтрационных лагерях, где уже пропали без вести тысячи. И на российской территории, куда были депортированы силой сотни тысяч украинцев", - сказал Зеленский.