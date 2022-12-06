В Киеве предложили «демилитаризацию» приграничья России

Война не завершится только освобождением всей территории Украины, поскольку нужно будет демилитаризировать приграничье РФ. Так сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк украинским СМИ.

«Я считаю, что будет четкая конвенционная война, в ходе которой Россия будет постепенно отступать к границам 1991 года», - говорится в заявлении Подоляка.

Он считает, что там война наверняка не остановится, потому что нужно будет демилитаризовать приграничье РФ.