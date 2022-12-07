Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 02:20

Три тысячи полицейских и сотрудников сил безопасности приняли участие в беспрецедентной операции против террористической организации, которая намеревалась осуществить государственный переворот в ФРГ. Обыски и задержания прошли по всей Германии, на 130 объектах в одиннадцати федеральных землях, а также в австрийском городе Китцбюхеле и итальянской Перудже. Среди объектов, где прошли обыски – казармы армейского спецназа KSK в городе Кальв, земля Баден-Вюртемберг. Всего задержано 25 человек, при том, что в деле фигурируют 52 подозреваемых.

Политическим лидером организации считают потомственного немецкого аристократа 71-летнего князя Ройсского Генриха III. Его предки более 800 лет правили в Тюрингии, и князь считает, что виной тому, что старые привилегии рода были утрачены, является сговор Ротшильдов и масонов. Взгляды членов организации представляют причудливую смесь воззрений так называемых «рейхсбюргеров», отрицающих правовые основы ФРГ и считающих себя гражданами Рейха – немецкого государства, существовавшего с 1871 года, а также конспирологов QAnon, наряду с частью сторонников Трампа, уверенных, что страной и миром правят тайные силы «глубинного государства». Вот покончить с этими силами и вернуть Германии ее истинный статус и собирались заговорщики. Кстати, среди трампистов, штурмовавших Капитолий 6 января 2020 года, сторонники QAnon составляли ударную силу, а эта акция сейчас трактуется именно как попытка госпереворота. Глава княжеского дома Ройс-Грайц Генрих IV назвал своего родственника «запутавшимся стариком», порвавшим семейные связи полтора десятка лет назад. И действительно, можно было бы посчитать участников организации забавными сумасшедшими и не обращать внимания, если бы не пара обстоятельств.

Дело в том, что военной стороной заговора занимался бывший командир батальона спецназа Рюдигер фон Пескаторе. Ему сейчас 69 лет, но в свое время он был уволен из армии из-за подозрений в припрятывании оружия бывшей ГДР. А подразделения KSK, где он служил и с которыми сохранил, очевидно, связи, давно печально известны скандалами, связанными с нацистскими взглядами солдат и офицеров и культом гитлеровских героев Второй мировой войны. Кроме того, заговорщики предпринимали попытки заручиться в своем деле поддержкой Кремля. Россия должна была стать главной силой, которая помогла бы свергнуть назначенцев «глубинного государства». С российскими официальными представителями встречались как сам князь Генрих III Ройс, так и некая Виталина Б., россиянка, на которую были возложены посреднические функции. Рейхсбюргеры не скрывали свои контакты с российским ультраправым пропутинским Национально-освободительным движением (НОД), которое возглавляет депутат Госдумы Евгений Федоров. Свидетельств того, что Москва дала добро на переворот, пока нету, но о российской поддержке экстремистских групп в Европе известно давно.