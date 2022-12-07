Князь собирался взять власть в Германии и договориться с Россией новые подробности
Три тысячи полицейских и сотрудников сил безопасности приняли участие в беспрецедентной операции против террористической организации, которая намеревалась осуществить государственный переворот в ФРГ. Обыски и задержания прошли по всей Германии, на 130 объектах в одиннадцати федеральных землях, а также в австрийском городе Китцбюхеле и итальянской Перудже. Среди объектов, где прошли обыски – казармы армейского спецназа KSK в городе Кальв, земля Баден-Вюртемберг.
Всего задержано 25 человек, при том, что в деле фигурируют 52 подозреваемых.
Политическим лидером организации считают потомственного немецкого аристократа 71-летнего князя Ройсского Генриха III. Его предки более 800 лет правили в Тюрингии, и князь считает, что виной тому, что старые привилегии рода были утрачены, является сговор Ротшильдов и масонов.
Взгляды членов организации представляют причудливую смесь воззрений так называемых «рейхсбюргеров», отрицающих правовые основы ФРГ и считающих себя гражданами Рейха – немецкого государства, существовавшего с 1871 года, а также конспирологов QAnon, наряду с частью сторонников Трампа, уверенных, что страной и миром правят тайные силы «глубинного государства». Вот покончить с этими силами и вернуть Германии ее истинный статус и собирались заговорщики. Кстати, среди трампистов, штурмовавших Капитолий 6 января 2020 года, сторонники QAnon составляли ударную силу, а эта акция сейчас трактуется именно как попытка госпереворота.
Глава княжеского дома Ройс-Грайц Генрих IV назвал своего родственника «запутавшимся стариком», порвавшим семейные связи полтора десятка лет назад. И действительно, можно было бы посчитать участников организации забавными сумасшедшими и не обращать внимания, если бы не пара обстоятельств.
Дело в том, что военной стороной заговора занимался бывший командир батальона спецназа Рюдигер фон Пескаторе. Ему сейчас 69 лет, но в свое время он был уволен из армии из-за подозрений в припрятывании оружия бывшей ГДР. А подразделения KSK, где он служил и с которыми сохранил, очевидно, связи, давно печально известны скандалами, связанными с нацистскими взглядами солдат и офицеров и культом гитлеровских героев Второй мировой войны.
Кроме того, заговорщики предпринимали попытки заручиться в своем деле поддержкой Кремля. Россия должна была стать главной силой, которая помогла бы свергнуть назначенцев «глубинного государства». С российскими официальными представителями встречались как сам князь Генрих III Ройс, так и некая Виталина Б., россиянка, на которую были возложены посреднические функции.
Рейхсбюргеры не скрывали свои контакты с российским ультраправым пропутинским Национально-освободительным движением (НОД), которое возглавляет депутат Госдумы Евгений Федоров. Свидетельств того, что Москва дала добро на переворот, пока нету, но о российской поддержке экстремистских групп в Европе известно давно.
А в будущее временное правительство в качестве министра юстиции заговорщики включили бывшую депутатку бундестага от националистической партии «Альтернатива для Германии» Бригиту Мальзак-Винкельманн, которая сейчас занимает, ни много ни мало, пост земельного судьи в Берлине. Дело в том, что отстраненных чиновников ФРГ предполагалось подвергнуть общественному трибуналу, и госпожа Мальзак-Винкельманн должна была сыграть в этом заметную роль. Ее партия АдГ также известна своими пропутинскими симпатиями.
Учитывая все эти обстоятельства, а также острую фазу российско-немецкого противостояния из-за войны в Украине, несложно понять глубокую встревоженность руководства Германии и немецких спецслужб по поводу странных сограждан с опасными идеями и намерениями. У замышляющего переворота не было ни малейших шансов, но беды фанатики могли принести немало. Очевидно, следствие может принести еще немало интересных, а то и сенсационных деталей.