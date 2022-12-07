В Турции раскрыли подробности переговоров Калына и Салливана

В среду, 7 декабря, между пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калыном и советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном состоялся телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента Турции.

Согласно сообщению, были обсуждены двусторонние политические и экономические связи, сотрудничество в оборонной промышленности, война между Россией и Украиной, ситуация в Восточном Средиземноморье, Сирии и Ираке, процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО,

Калын отметил, что Анкара и Вашингтон как союзники по НАТО должны сфокусироваться на стратегических и общих интересах.

Пресс-секретарь президента Турции также довел до сведения Салливана ожидания Турции относительно завершения процесса утверждения Конгрессом США запроса на поставки и модернизацию истребителей F-16 для Турции.

Комментируя операции ВС Турции на севере Ирака и Сирии, Калын подчеркнул, что они нацелены на террористическую организацию PKK/PYD/YPG, которая представляет угрозу национальной безопасности Турции. Он напомнил, что Турция имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.