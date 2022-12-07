Зеленский рассказал о жестком противостоянии украинцев и россиян
Район Бахмута и другие локации в Донецкой области Украины остаются самыми горячими точками на линии фронта, сообщил президент Владимир Зеленский, его заявление опубликовала пресс-служба президента.
"Прежде всего относительно Донецкой области, районов Бахмута и других самых горячих точек. Там очень жесткое противостояние, каждый метр имеет значение. Я благодарю всех наших ребят, которые уничтожают врага именно там каждый день, каждую ночь, каждый час", – подчеркнул Зеленский.