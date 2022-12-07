Творческое наследие Бюльбюля объединяет Азербайджан и Россию, духовно сближает народы двух стран. Об этом в среду заявил ТАСС посол Азербайджана в РФ, сын оперного певца Полад Бюльбюль оглы на открытии выставки "Азербайджанский соловей", посвященной 125-летию со дня рождения народного артиста СССР Бюльбюля.

"Бюльбюль был связан с Россией. Он – народный артист Советского Союза, лауреат Сталинской премии, кавалер двух орденов Ленина. Бюльбюль – человек, который много сделал не только для развития азербайджанской культуры, но и всего СССР. Это те скрепы, которые духовно сближают наши народы. И очень важно проводить именно такие мероприятия, чтобы молодежь об этом узнавала", - отметил он. Экспозиция открылась в Российском национальном музее музыки. На выставке представлены свыше 200 материалов о жизни и творческом пути знаменитого советского оперного тенора.

Благодаря QR-кодам посетители смогут послушать классические оперные арии, народные песни, романсы и арии азербайджанских композиторов в исполнении певца.

Бюльбюль (настоящее имя – Муртуза Мешади Рза оглы Мамедов) является одним из основоположников азербайджанского национального музыкального театра. Он также был среди первых советских певцов, прошедших стажировку в миланском театре "Ла Скала". На протяжении более чем 40 лет Бюльбюль являлся солистом Азербайджанского театра оперы и балета им. М.Ф. Ахундова.