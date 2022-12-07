Дэниел Фрид: нужно быть уверенным, что Путин не сможет возобновить войну...

США должны предоставить Украине все, что ей необходимо для самозащиты, без запрета на применение ответных мер на территории России, сказал эксперт Атлантического совета Дэниел Фрид «Голосу Америки».

«Представление о том, что вся Россия находится под запретом, когда вся Украина подвергается нападению, не является хорошей позицией», - заявил Фрид и добавил, что «это не та позиция, которую мы должны поддерживать».

Фрид подчеркнул, что США «...должны продумать меры безопасности для Украины после конфликта, чтобы Россия не смогла перегруппироваться и вернуться снова».

Эксперт Атлантического совета также напомнил о стремлении украинского правительства и народа присоединиться к НАТО. «Мы должны быть уверены, что Путин не сможет просто возобновить войну через несколько лет. В то время и при тех обстоятельствах, которые он выберет», – подчеркнул Фрид.

Дэниел Фрид являлся послом США в Польше в 1997-2000 годах, помощником госсекретаря США по Европе и Евразии в 2005-2009 годах, а также координатором санкционной политики Госдепартамента в 2013-2017 годах.