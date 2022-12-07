Экс-премьера Дагестана хотят отправить в колонию на восемь лет

Восемь лет лишения свободы затребовал гособвинитель для бывшего премьера Дагестана Мухтара Меджидова, которого обвиняют в хищении у Минобороны РФ 108 млн руб., выделенных на производство радиолокационной системы посадки РСП-10МН-1, сообщили российские СМИ.

Из материалов дела следует, что весной 2012 года Мухтар Меджидов, занимавший тогда пост вице-премьера дагестанского правительства, «злоупотребляя доверием сотрудников Минобороны в лице военно-воздушных сил, с которыми имел личное знакомство», пролоббировал интересы принадлежавших ему ОАО «Избербашский радиозавод имени Плешакова П. С.» (ИРЗ) (в феврале 2020 года признан банкротом) и ОАО «НПК "Русская радиоэлектроника».

До июня 2014 года радиозавод должен был поставить три комплекта РСП на 135 млн руб., и в сентябре 2013 года Минобороны перечислило поставщику авансом 108 млн руб.

Заказанные комплекты РСП российское оборонное ведомство не получило – по версии следствия, заключая контракт, фигуранты дела понимали, что завод не в состоянии выполнить обязательства: у него не было ни конструкторской документации на РСП, ни необходимых комплектующих, 56 наименований которых вообще были сняты с производства.

Меджидов возглавлял правительство Дагестана с 31 января по 22 июля 2013 года. Его преемником стал Абдусамад Гамидов, отбывающий сейчас срок в шесть с половиной лет за растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ) бюджетных средств.