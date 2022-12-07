«Маски сброшены»: в Украине отреагировали на заявление Путина

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина на встрече с членами российского Совета по правам человека.

«Маски сброшены. Забудьте о «провокациях НАТО», «денацификации» и других забытых поводах для войны. Путин подтвердил то, что было очевидно всему миру: Россия ведет захватническую войну геноцидного типа ради завоевания новых территорий, потому что так завещал Петр I. Кто-то еще хочет «урегулирования»?» – написал Подоляк в Twitter.

Ранее в среду Путин заявил, что «спецоперация – длительный процесс, может быть. Но появление новых территорий – значимый результат для России».