В Центробанке предупредили о новом шоке для экономики России

Потолок цен на российскую нефть и запрет на морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Европу станут новым шоком для российской экономики, пишет РБК со ссылкой на бюллетень департамента исследований и прогнозирования Центробанка.

«Из новых экономических шоков, способных в ближайшие месяцы значимо снизить уровень экономической активности, выделяется входящий в силу запрет на морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Европу и введение потолка цен на российскую нефть», - предупреждают эксперты российского ЦБ.

В настоящее время, по их данным, уровень экономической активности в России после сильного снижения во втором квартале сохраняется стабильным, хотя отраслевая динамика остается неоднородной из-за геополитических сдвигов.

Потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель и эмбарго ЕС на поставки российской нефти морем вступили в силу 5 декабря.