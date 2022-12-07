В США обвинили Россию в геноциде украинцев

Комитет Сената США по международным отношениям принял резолюцию, в которой действия России против Украины называются геноцидом украинского народа. Документ был предложен сенаторами как из Демократической, так и Республиканской партии и призывает правительство США наложить на причастных к ведению войны россиян санкции в рамках акта Магнитского, передает BBC.

Авторами резолюции в числе прочих стали демократы Бен Кардин (он возглавляет американскую Хельсинкскую комиссию) и Ричард Блюменталь, а также сенаторы-республиканцы Джим Риш и Линдси Грэм.

Резолюция осуждает Россию за геноцид против украинского народа. Призывает США, НАТО и европейских союзников поддержать правительство Украины, чтобы предотвратить дальнейшие акты геноцида украинского народа со стороны России. Поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования, чтобы привлечь к ответственности российское политическое руководство и военных, виновных в агрессивной войне, военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде. Призывает президента США использовать акт Магнитского [принятый для введения санкций против причастных к преследованию юриста фонда HermitageCapital Сергея Магнитского] в отношении виновных и причастных к осуществляемому РФ геноциду в Украине.