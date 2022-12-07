Председатель AQTA встретился с руководителем Россельхознадзора

Председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) Гошгар Тахмазли провел встречу в формате видеоконференции с руководителем Федеральной службы России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергеем Данквертом, сообщили в пресс-службе AQTA.

На встрече были обсуждены контрольные мероприятия, проводимые в ходе импортно-экспортных операций в сфере продовольствия между Азербайджаном и Россией, лабораторные исследования образцов, взятых из экспортируемых партий продукции.

В ходе беседы Тахмазли сообщил, что в ряде импортируемой из России в Азербайджан картофельной продукции были выявлены карантинные вредители, в связи с чем приняты необходимые меры.

Также было отмечено, что во время импортно-экспортных операций в пищевой сфере выявлены случаи фальсификации фитосанитарных сертификатов некоторыми субъектами предпринимательства. Было подчеркнуто, что в таких случаях принимаются меры в соответствии с требованиями законодательства.

Собеседники отметили, что в настоящее время совершенствуется процесс интеграции между автоматизированной информационной системой безопасности продуктов питания (AQTIS) Агентства по безопасности пищевых продуктов Азербайджана и федеральной государственной информационной системой «Аргус-Фито» Федеральной службы Российской Федерации по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Осуществление электронного обмена информацией будет способствовать оперативности импортно–экспортных операций между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, проверке достоверности выданных соответствующих сертификатов, а также устранению случаев фальсификации в будущем.

На встрече были обсуждены двусторонние отношения в области продовольственной безопасности, перспективы совместного сотрудничества, а также «соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области карантина растений» и «соглашение о сотрудничестве в области безопасного использования пестицидов и агрохимикатов», которые планируется подписать. Состоялся обмен мнениями по другим вопросам, входящим в повестку дня двустороннего сотрудничества и представляющим взаимный интерес. Было отмечено, что и после этого будет продолжено тесное сотрудничество с соответствующим субъектом Российской Федерации на условиях взаимного доверия.