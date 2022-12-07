Турецкий банк запретил россиянам и белорусам использовать их карты за пределами Турции

Турецкий банк Fibabanka запретил клиентам – гражданам России и Беларуси – использование своих банковских карт за пределами Турции. Об этом сообщила в соцсетях одна из участниц русскоязычной группы в Аланье.

Россиянка пользовалась дебетовой картой банка за границей в течение нескольких месяцев. 6 декабря карта не была принята в терминале аэропорта. В ответ на ее жалобу в мобильном приложении пришел ответ: «В соответствии с политикой банка дебетовые карты, принадлежащие гражданам России и Беларуси, блокируются для транзакций в зарубежных странах. Вы можете использовать свою дебетовую карту для транзакций в Турции».

В то же время некоторые пользователи сообщают, что другие турецкие банки, в частности, Isbank и Ziraat Bank, подобных ограничений не вводили.