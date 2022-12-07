Kapital Bank активно поддерживает развитие образовательных возможностей для молодежи в соответствии со своей стратегией корпоративной социальной ответственности. Банк присоединился ко второй волне проекта «Цифровое развитие Сабирабада» (SİRİ), который реализуется по инициативе депутата Сабирабадского района Кямала Джафарова и поддержке Министерством цифрового развития и транспорта. Kapital Bank подарил 6 ноутбуков и 1 цветной принтер для использования на тренингах в рамках проекта SİRİ.

7 декабря 2022 года состоялась встреча с выпускниками первой волны проекта SİRİ с участием министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева, депутата Кямала Джафарова, председателя Сабирабадской районной организации партии «Ени Азербайджан» Вариса Рустамова и начальника отдела по связям с общественностью Kapital Bank Парвиза Садраддинова. На мероприятии выпускники поблагодарили организаторов и выразили надежду, что проект будет реализовываться и дальше. В ходе встречи было принято решение начать вторую волну проекта SİRİ в марте 2023 года и привлечь к процессу выпускников, показавших высокие результаты в первой.

Следует отметить, что целью проекта SİRİ является формирование цифровых навыков у молодежи и повышение кадрового потенциала в сфере информационных технологий. Летом 2022 года среди 180 молодых людей из Сабирабада было проведено тестирование и собеседование, и 10 кандидатов были отобраны в качестве участников проекта. В административном здании Сабирабадской районной организации партии «Ени Азербайджан» были созданы соответствующие условия для проведения тренингов для участников. Специалист министерства проводил тренинги по front-end разработке 3 раза в неделю онлайн и 1 раз в офлайн-формате в Сабирабаде.

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