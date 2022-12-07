Баку ждет миссию ЮНЕСКО

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов призвал ЮНЕСКО отправить свою миссию на освобожденные от оккупации территории страны.

Выступая в четверг на международной научной конференции «Роль конвенций ЮНЕСКО в защите культурных ценностей и аспекты улучшения их применения», организованной Национальной комиссией Азербайджана по делам ЮНЕСКО, Национальным комитетом ICOMOS Азербайджана и Институтом развития и дипломатии Университета ADA, он отметил, что Баку неоднократно обращался по этому вопросу к международной организации, однако миссия так и не была отправлена.

«Это было негативно принято в Азербайджане. И это большой урон репутации ЮНЕСКО. Я еще раз хочу призвать ЮНЕСКО выполнить свои обязательства», - приводят азербайджанские СМИ слова Керимова.

Министр добавил, что мониторинг на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана выявил преднамеренное разрушение азербайджанского культурного наследия.