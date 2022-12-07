Ассоциация банков Азербайджана предупредила о мошенниках

Экспертная группа Ассоциации банков Азербайджана обнаружила, что мошенники звонят клиентам азербайджанских банков (обычно с трехзначных номеров, похожих на номера колл-центров банка) с кредитными предложениями с целью выведать у них личные данные, которые затем используют в собственных целях, сообщает haqqin.az.

В связи с этим Ассоциация еще раз предупреждает, что лица, владеющие банковскими счетами и банковскими картами, должны проявлять бдительность и осторожность в отношении подобных случаев мошенничества и ни при каких обстоятельствах не предоставлять информацию о личных и платежных картах третьим лицам.