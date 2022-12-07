Международная сеть магазинов iSpace в Азербайджане!

Сеть магазинов Alma Store, работающая в нашей стране более 17 лет, меняет название на iSpace. Бренд является официальным партнером Apple в Азербайджане и единственной компанией в стране со статусом Apple Premium Reseller.

С новым названием iSpace сеть магазинов продолжит работать по тем же адресам: в торговых центрах Park Bulvar Mall, Port Baku Mall, Deniz Mall и 28 Mall. Сертифицированные специалисты Apple помогут покупателям не только сделать правильный выбор, но также проведут детальную консультацию по использованию гаджетов.

Кроме того, бренд предлагает своим клиентам единственный в Азербайджане авторизованный сервисный центр Apple. Здесь работают высококвалифицированные специалисты, которые проходят обучение и сертификацию со стороны самой компании Apple. Все детали для ремонта полностью оригинального производства Apple. Сервисный центр iSpace с новым названием продолжает работать по тому же адресу - в бизнес-центре Yeni Hayat Plaza, ул. Зарифы Алиевой, 111.

В рамках акций iSpace объявляет о специальном предложении для устройств Apple с 8 по 11 декабря:

AirPods 3: от 299 AZN, выгода до 180 AZN - самая выгодная цена в стране!

Apple Watch SE 40мм: от 599 AZN, выгода до 180 AZN

Apple Watch SE 44мм: от 699 AZN. выгода до 160 AZN

Apple Watch Series 7 45мм: от 949 AZN, выгода до 250 AZN

iPhone 11 64 GB: 1199 AZN və ya aylıq 67 AZN-dən.

MacBook Air M2: 2999 AZN , на 18 месяцев от 167 AZN. Годовая подписка Microsoft Office 365 в подарок.