В Азербайджане произошли землетрясения

В четверг утром в Гяндже, Мингячевире, Геранбое и Загатале произошли землетрясения. Подземные толчки были зафиксированы примерно в 10:42.

Как сообщает haqqin.az, Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) проинформировал, что эпицентр землетрясения магнитудой 5,8 расположен в 82 км южнее и юго-западнее Махачкалы в Республике Дагестан РФ.

Там отметили, что подземные толчки силой до 3-4 баллов ощутили жители приграничных районов Азербайджана.