В Иране казнили первого осужденного во время протестов
В Иране казнили первого заключенного, который был осужден за предполагаемое преступление, связанное с продолжающимися протестами, передает Al Jazeera.
Согласно сообщению, Мохсен Шекари был осужден за то, что ранил охранника длинным ножом и перекрыл улицу Тегерана.
Сообщается, что Верховный суд отклонил апелляцию, поданную подсудимым, и обосновал приговор, заявив, что действия подсудимого представляют собой «преступление ведения войны против Бога».