Аналитики ISW: Путин готовит Россию к долгой империалистической войне

В своей речи президент России заявил, что "спецоперация" – "длительный процесс", и его результатом должно стать приобретение новых территорий. "Путин провел выгодные параллели между собой и русским царем Петром I, отметив, что теперь Россия контролирует Азовское море, за которое также воевал Петр Великий", - говорят американские эксперты.

"Упоминание российской имперской истории открыто позиционирует нынешние цели Путина в Украине как явно империалистические и все еще максималистские, - отмечается в сводке. - Путин готовит внутреннюю российскую аудиторию к долгой утомительной войне в Украине, которая нужна для захвата новых украинских территорий".

Кроме того, американские эксперты обращают внимание на первое за последние три недели применение в Украине дронов иранского производства "Шахед". Украинские военные заявили, что армия РФ снова использовала их в ночь на среду для ударов по нескольким городам, в том числе Днепру, Киевской области, Полтавской, Житомирской и Запорожской областям.

"Российские силы, вероятно, модифицировали дроны для применения в условиях более холодной погоды и, скорее всего, в ближайшие недели все чаще будут их использовать для ударов по украинской критической инфраструктуре", - пишут в связи с этим эксперты ISW.