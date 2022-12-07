PMD Hospitality объявляет об открытии Академии PMD Hospitality

Исключительное качество обслуживания гостей является приоритетом номер один во всех отелях компании PMD Hospitality. Компания стремится улучшать качество предоставляемых услуг и обеспечивать гостей превосходным сервисом.

Учитывая ожидаемый рост туристического сектора и отельного бизнеса в Азербайджане, PMD Hospitality решила внести свой вклад в создание и развитие квалифицированных кадров, которые будут соответствовать нынешним и будущим тенденциям рынка, открытием Академии PMD Hospitality — пространства для развития талантов и навыков.

Академия готова предоставить возможности для получения образования всем желающим повысить профессиональную квалификацию, и предлагает программы практического обучения с использованием полного спектра признанных современных международных образовательных материалов с последующей всемирно признанной сертификацией.

Верится, что Академия PMD Hospitality пробудит в каждом желающем талант к отельному делу и выведет сферу туризма и услуг на новый уровень.

Офис Академии PMD Hospitality находится в Badamdar Estates.