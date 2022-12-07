МЧС обратилось к населению Азербайджана видео
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с правилами пожарной безопасности в новогодние праздники.
В обращении подчеркивается важность соблюдения правил пожарной безопасности. Речь идет об использовании исправных приборов при освещении, наличии двух выходов в том месте, где организовано праздничное мероприятие. Уточняется, что эвакуационные выходы должны быть освещены, двери в помещения обязательно должны открываться наружу, в помещении не должно быть больше людей, чем было предусмотрено, помещение должно быть оснащено огнетушителями.