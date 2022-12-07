Генпрокурор Азербайджана в Москве

Делегация во главе с генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым 8 декабря посетила Москву по приглашению генпрокурора России Игоря Краснова, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Краснов поблагодарил Алиева за принятие приглашения, отметил высокий уровень отношений между соответствующими ведомствами обеих стран и подчеркнул важность взаимных визитов.

Выразив благодарность за приглашение, генпрокурор Азербайджана отметил, что благодаря развитию отношений дружбы и сотрудничества между Баку и Москвой, совместным усилиям и политической воле глав государств двусторонние отношения успешно развиваются по многим направлениям.

Также в ходе встречи состоялся полезный обмен мнениями по сотрудничеству в сфере борьбы с преступностью, обсуждались вопросы оказания правовой помощи по конкретным уголовным делам между правоохранительными органами двух стран, в том числе прокуратурой, экстрадиции преступников и другие вопросы.

Во встрече принял участие посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.