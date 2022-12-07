Отстраненного от власти президента арестовали: ему грозит до 20 лет

Также бывший глава государства обвиняется в злоупотреблении властью и нарушении общественного спокойствия. Кроме того, его имя фигурирует в нескольких уголовных делах о коррупции.

Задержанному после импичмента экс-президенту Перу Педро Кастильо предъявили обвинение в попытке организации мятежа. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы, сообщает издание El Comercio.

Накануне парламент Перу объявил Кастильо импичмент в связи с «постоянной моральной недееспособностью». Эта попытка стала третьей за год. Чтобы не допустить очередного голосования по вопросу отстранения от власти, Кастильо сообщил, что распускает парламент и вводит в стране комендантский час. Он также поручил назначить правительство в условиях чрезвычайного положения и реформировать судебную систему. Однако действия Кастильо не поддержали министры образования, культуры, юстиции, экономики, труда и глава МИД — все они ушли в отставку. Армия и полиция Перу также выступили против. Кастильо был задержан.

По данным El Comercio, вскоре после этого в Лиме начались манифестации: протестующие начали выламывать брусчатку и бросать ее на проезжую часть. В ответ на это полиция применила слезоточивый газ.

Новым главой государства стала вице-президент Дина Болуарте. 60-летняя Болуарте — первая женщина-президент в истории страны. Она будет занимать этот пост до июля 2026 года.

США пообещали поддерживать новое руководство Перу. С аналогичной позицией выступила Организация американских государств (ОАГ), куда входят 34 страны Северной и Южной Америки, кроме Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.