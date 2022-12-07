Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:37

В Ростовской области задержан преступник, открывший огонь по сотруднику полиции из пулемета, сообщил губернатор региона Василий Голубев. ЧВК «Вагнер» проведет расследование, был ли подозреваемый в нападении на полицейских в Новошахтинске ее бойцом, заявил бизнесмен Евгений Пригожин. Не совсем, признаться, ясно, что там расследовать. Задержанным оказался бывший заключенный Николин, отбывавший срок в исправительной колонии №4 города Уфы. Там он и был завербован в ЧВК «Вагнер» и отправлен в Украину. Откуда и дезертировал, не забыв прихватить с собой пулемет.

Николин напал на полицейских и открыл по ним стрельбу из пулемета Калашникова. Мужчина ранил одного сотрудника, а затем скрылся. Новошахтинск из-за происшествия был практически перекрыт. Его искали около суток, и нашли в заброшенной свиноферме. При задержании он пытался оказать сопротивление. Что ему теперь грозит? Видимо, новый срок и возвращение в зону. И сохранение жизни и здоровья. О чем наверняка уже мечтают многие из тех зэков, которые были завербованы Пригожиным. Так что перед Россией открываются впечатляющие перспективы – российские регионы наводнят вооруженные бандиты. Ведь бандит – это совершенно необязательно идиот и самоубийца. И на данный момент он прекрасно понимает, что шансов вырваться живым и неискалеченным из цепких лап ЧВК «Вагнер» у него не так уж много. Вот только шансов немного, а оружие у него уже есть. Логика проста – бежать и использовать это оружие по своему усмотрению, тем более что терять-то уже нечего.

А тут еще загадочная фраза Владимира Путина, прозвучавшая вчера: «Массового характера ухода с боевых позиций в зоне спецоперации нет». Уход с боевых позиций – это и есть, называя вещи своими именами, дезертирство. И раз уж российский президент внезапно об этом сказал, то проблема действительно существует. «Массовый» характер этого явления Кремль никогда не признает. Но раз уж заговорили об этом на таком уровне, то проблема начала приобретать серьезный характер. «Армия Пригожина» в реальности может оказаться для кремлевских той еще головной болью. Предполагалась и подавалась идея ее создания, конечно, красиво. Дескать, воспылавшие патриотизмом зэки жаждут искупить свою вину кровью и отправляются героически умирать за родину. К тому же соблазнительно было получить и «два в одном» - и разгрузку пенитенциарной системы, и «отмороженное» пушечное мясо на передовую. Как обычно и бывает у кремлевских стратегов – «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Героические и патриотичные уголовники бывают только в насквозь лживых киноподелках типа досталевского «Штрафбата», где что ни кадр, то нелепость.