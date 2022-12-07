Завербованные вагнеровцы разбегаются по России с пулеметами наш комментарий
В Ростовской области задержан преступник, открывший огонь по сотруднику полиции из пулемета, сообщил губернатор региона Василий Голубев. ЧВК «Вагнер» проведет расследование, был ли подозреваемый в нападении на полицейских в Новошахтинске ее бойцом, заявил бизнесмен Евгений Пригожин.
Не совсем, признаться, ясно, что там расследовать. Задержанным оказался бывший заключенный Николин, отбывавший срок в исправительной колонии №4 города Уфы. Там он и был завербован в ЧВК «Вагнер» и отправлен в Украину. Откуда и дезертировал, не забыв прихватить с собой пулемет.
Николин напал на полицейских и открыл по ним стрельбу из пулемета Калашникова. Мужчина ранил одного сотрудника, а затем скрылся. Новошахтинск из-за происшествия был практически перекрыт. Его искали около суток, и нашли в заброшенной свиноферме. При задержании он пытался оказать сопротивление.
Что ему теперь грозит? Видимо, новый срок и возвращение в зону. И сохранение жизни и здоровья. О чем наверняка уже мечтают многие из тех зэков, которые были завербованы Пригожиным. Так что перед Россией открываются впечатляющие перспективы – российские регионы наводнят вооруженные бандиты.
Ведь бандит – это совершенно необязательно идиот и самоубийца. И на данный момент он прекрасно понимает, что шансов вырваться живым и неискалеченным из цепких лап ЧВК «Вагнер» у него не так уж много. Вот только шансов немного, а оружие у него уже есть. Логика проста – бежать и использовать это оружие по своему усмотрению, тем более что терять-то уже нечего.
А тут еще загадочная фраза Владимира Путина, прозвучавшая вчера: «Массового характера ухода с боевых позиций в зоне спецоперации нет». Уход с боевых позиций – это и есть, называя вещи своими именами, дезертирство. И раз уж российский президент внезапно об этом сказал, то проблема действительно существует. «Массовый» характер этого явления Кремль никогда не признает. Но раз уж заговорили об этом на таком уровне, то проблема начала приобретать серьезный характер.
«Армия Пригожина» в реальности может оказаться для кремлевских той еще головной болью. Предполагалась и подавалась идея ее создания, конечно, красиво. Дескать, воспылавшие патриотизмом зэки жаждут искупить свою вину кровью и отправляются героически умирать за родину. К тому же соблазнительно было получить и «два в одном» - и разгрузку пенитенциарной системы, и «отмороженное» пушечное мясо на передовую.
Как обычно и бывает у кремлевских стратегов – «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Героические и патриотичные уголовники бывают только в насквозь лживых киноподелках типа досталевского «Штрафбата», где что ни кадр, то нелепость.
В реальности навербованные «Вагнером» уголовники руководствуются совершенно иными мотивами. Грабить и насиловать беззащитное население – это они в первых рядах. Но при одном условии – что не получат вооруженного отпора.
Как только такая «ответка» прилетает – любой бандит старается с максимальной скоростью покинуть опасное место и переместиться туда, где опасность для него минимальная, а «лохи» - безответны. Это закон антропологии криминала, столь же неизменный, как «дважды два равно четыре».
Но в Кремле давно уже решили, что любой закон – это только то, что считается политически правильным. Все остальное можно смело игнорировать, «не стоит прогибаться под неудобный нам мир, пусть лучше мир прогнется под нас». А в итоге - любое решение Кремля, включая сюда выдачу находящейся вне российского правового поля ЧВК «Вагнер» разрешения на совершенно незаконную вербовку заключенных - оборачивается тем, что проблемы не решаются, а только нарастают. Становясь все более угрожающими.
С точки зрения официальной пропаганды, это еще можно как-то заретушировать. Но вот с точки зрения реальной жизни, все это приобретает для российской власти с ее сакральной «стабильностью» уже критический характер.