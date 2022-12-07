Меркель: Минские соглашения дали Киеву время стать сильнее

Минские соглашения дали Украине "драгоценное время", чтобы стать сильнее, заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью немецкому Die Zeit.

"Минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как вы можете видеть сегодня. Украина 2014/15 - это не Украина сегодня", - заявила Меркель, приведя в качестве примера бои за Дебальцево в Донецкой области в 2015 году.

"И я очень сомневаюсь, что тогда страны НАТО могли сделать столько, сколько делают сейчас для помощи Украине", - добавила Меркель.