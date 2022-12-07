Мошенников задержали сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью в ноябре прошлого года. В своих первоначальных показаниях задержанные признали, что Crowd-1 является финансовой пирамидой. Доказательства их преступлений обнаружили в офисах в Баку и Гяндже.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Габиля Бадалова, главы Crowd-1, а также Амина Гусейнова, Аловсата Мазандарова, Сабахира Фарзалиева, Ясина Амирли и Гейчек Дуньямалиевой, обвиняемых в мошенничестве.

В ходе расследования выяснилось, что преступникам удалось завлечь в мошенническую схему большое число людей. Члены банды уверяли всех присоединившихся, чтобы те инвестировали в международную компанию и получали высокую прибыль. Еще участникам пирамиды заранее обещали скидки на платформах, связанных с игровыми, образовательными, туристическими и другими направлениями, а также ежемесячный доход за привлечение новых людей. Мошенники предлагали «инвесторам» приобрести один из трех пакетов на сумму от 99 до 2499 евро.

«Раскручивалась» финансовая пирамида в основном через соцсети. Там Crowd-1 представлялась как успешная международная компания с офисом в Дубае. Потерпевшими по уголовному делу признаны 34 человека. В общей сложности они потеряли 51 тысячу 640 манатов.

Ни один из членов банды в суде виновным себя не признал. В частности, Габиль Бадалов утверждал, что лично он никого в Crowd-1 не звал, не обманывал и каждый пострадавший присоединялся к данной схеме добровольно. Все деньги, по его словам, поступали на счет в дубайском банке.

Потерпевшие рассказали, что вложить в Crowd-1 решились, увидев рекламу в соцсетях. Утверждалось, что заработать предлагалось следующим образом: каждый участник мог привлечь к схеме знакомых и получить от 5 до 10 процентов прибыли от вложений последних.

Согласно приговору, Амина Гусейнова осудили на 2, а Габиля Бадалова, Аловсата Мазандарова, Сабахира Фарзалиева, Ясина Амирли и Гойчек Дуньямалиеву – на полтора года лишения свободы. Последней, впрочем, приговор изменили на условный - с испытательным сроком в 1 год.