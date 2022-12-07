Активист призвал предотвратить казни протестующих в Иране

Гражданский активист и журналист Таги Рахмани призвал Европейский парламент осудить вынесение протестующим в Иране смертных приговоров. Правозащитные организации заявили, что иранские власти собираются казнить некоторых участников движения в попытке его подавить.

Рахмани рассказал в Брюсселе Euronews о ситуации в Иране, где с сентября продолжаются протесты в связи со смертью Махсы Амини.

«Наши люди протестуют против деспотизма, монополии и тирании. Они указывают пальцем на Хаменеи, лидера Исламской Республики, который своей тиранией довел наше общество до очень плохих экономических и социальных условий. Режим еще не показал никакого отступления, но люди тоже не сдаются. Идет серьезная борьба», - считает он.

Активист выразил надежду, что международное сообщество окажет «реальную, практическую и техническую поддержку» протестующим в Иране.

«Мы, конечно, не хотим войны. Мы не за войну. Мы не хотим санкций, которые навредят простым людям, но мы хотим практических шагов ради победы народа», - заявил он в интервью Euronews.