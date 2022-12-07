Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев в рамках рабочего визита в Москву провел трехстороннюю встречу с коллегами из России и Армении, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На встрече Кямран Алиев отметил важность передачи карт минных полей для защиты жизни и здоровья людей, а также недопустимость продолжения минирования азербайджанских территорий Арменией.

Генпрокурор обратил внимание на недопустимость организации нелегальных поездок в Карабах и незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана.

Он также отметил важность совместной деятельности для обнаружения лиц, пропавших без вести во время Первой и Второй Карабахских войн.

В то же время он отметил, что Азербайджан полностью соблюдает трехсторонние заявления от 10 ноября 2020 года, а также 11 января и 26 ноября 2021 года.

В рамках встречи была обсуждена реализация подписанных главами государств Азербайджана, России и Армении заявлений и механизмы дальнейшего сотрудничества в правовой сфере.