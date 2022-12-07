В Кремле ждут от Киева «политической воли»

Война в Украине может закончиться в любой момент, если на то будет политическая воля Киева, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его заявление передают российские СМИ.

«В данном случае здесь можно рассуждать до посинения, когда это все закончится», - прокомментировал Песков заявление Зеленского о том, что война может завершиться в 2023 году.

«Зеленский знает, когда это все может закончиться, это все может закончиться завтра при желании Киева», - утверждает представитель Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «мирное время» может наступить в Украине уже в 2023 году, «Я верю, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время», - сказал Зеленский.