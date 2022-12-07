В Москве опровергли отказ Ташкента от газового союза с Москвой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Узбекистан якобы отказался от идеи России по созданию «тройственного газового союза».
Ранее об этом писало агентство Reuters.
«Reuters дал неправильную информацию, неправильно истолковал слова. Мы знаем, что было сказано. Никто не ведет речи о газе в обмен на политические условия. Об этом речи не идет в контексте идеи создания этого союза», - заявил в четверг журналистам Песков, слова которого приводят российские СМИ.