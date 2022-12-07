Борьба с гендерным насилием: мероприятия прошли в Барде и Мингячевире

В Азербайджане продолжается реализация проекта «Социально-экономическое развитие малообеспеченного местного населения и внутренне перемещенных лиц на Южном Кавказе». Проводится он совместно Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев и Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) при поддержке Министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ, сообщили в пресс-службе Госкомитета.

В рамках этого проекта по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в Барде и Мингячевире было организовано общественное обсуждение и форум-театр, посвященный объявленной ООН кампании «16 дней активизма против гендерного насилия».

В мероприятиях, проведенных в населенных пунктах, где временно поселились вынужденные переселенцы, приняли участие представители Госкомитета и GİZ, а также местные жители и эксперты. После проведенных дискуссий представители Госкомитета передали компьютерный комплект и 154 экземпляра книг библиотеке села Галайчылар Агдамского района.

Затем в поселке, построенном для семей вынужденных переселенцев в Мингячевире, организовали форум-театр «Раскрасим мир оранжевым». Целью двух спектаклей было привлечение внимания публики к вопросу гендерного насилия.