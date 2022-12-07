Бывший заместитель министра обороны Азербайджана, экс-начальник оперативного управления Минобороны Эльбрус Оруджев впервые согласился пролить свет на белые страницы новой истории Азербайджана.

Э.Оруджев долгие годы отказывался от интервью. В беседе с азербайджанским журналистом Эйнуллой Фатуллаевым генерал Э.Оруджев представил на суд азербайджанской общественности сенсационные факты, подтверждающие намеренную сдачу города Шуша в 1992 году.

Кто отдал приказ о сдаче города? И почему азербайджанские войска оставили город? Кто сорвал контрнаступление с целью освобождения города? Кто застрелил полевого командира Шушинского батальона Рамиза Гамбарова? И какую цель преследовали организаторы сдачи азербайджанского города?