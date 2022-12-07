В Украину отправили военных российской элитной танковой армии

На линию фронта возле города Сватово в Луганской области Украины, судя по всему, переброшены части 1-й гвардейской танковой армии РФ, которая относится к разряду элитных. Об этом говорится в сводке в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

В сводке отмечается, что в ходе войны эта армия уже понесла значительные потери, в частности, при отступлении из Харьковской области в сентябре 2022 года. Сейчас, судя по всему, состав армии пополнен призванными в рамках частичной мобилизации.

Российские силы завершили подготовку почти беспрерывной 60-километровой системы траншей между Сватово и российской границей. Несмотря на впечатляющую протяженность, глубина системы и ее оборонительные способности пока неясны, заметили в британской разведке.