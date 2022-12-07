В Анкаре обсудят скидки на российский газ

Представители Турции планируют в пятницу провести переговоры с российской делегацией в Анкаре в стремлении добиться более чем 25-процентной скидки на газ, импортируемый из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников.

По данным агентства, Анкара рассчитывает, что скидка будет применяться как к платежам за 2023 год, так и к сделанным в 2022 году. Если Турция не сможет добиться желаемой скидки, то постарается получить отсрочку по платежам до 2024 года.

Bloomberg пишет, что соглашение может ослабить давление на турецкую лиру и поможет избежать роста цен на энергоносители в преддверии президентских выборов в 2023 году.