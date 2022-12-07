В Кремле утверждают, что не собираются аннексировать новые территории Украины

В Кремле заявили, что не намерены аннексировать новые территории в Украине. Однако собираются добиваться установления полного контроля над регионами, которые Россия объявила "своими".

"...Предстоит много работы по освобождению территорий. Вы знаете, что в ряде новых регионов Российской Федерации есть оккупированные территории, которые предстоит освободить", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

Россия ранее заявила о "присоединении" четырех областей Украины - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Все они частично контролируются Украиной.