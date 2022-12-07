В ОБСЕ заявили, что направленная в Армению 21-27 октября группа и предварительно названная «Миссия по оценке нужд ОБСЕ» не имеет отношения к организации.

«Решение об отправке в Армению этой группы было принято не соответствующими органами ОБСЕ или секретариатом ОБСЕ, а по инициативе действующего председателя ОБСЕ», - говорится в заявлении.

Отмечается, что Постоянный совет организации не принимал такого решения, группа не обладает мандатом ОБСЕ, более того, для нее не израсходованы какие-либо средства из бюджета ОБСЕ. Расходы группы оплачены за счет внебюджетных средств, в индивидуальном порядке некоторых стран-участниц ОБСЕ.

Как видим, позиция азербайджанской стороны в этом вопросе с приведением веских причин заставила ОБСЕ еще раз задуматься. Наряду с этим организация удалила анонс об отправке указанной группы с официальной веб-страницы (https://www.osce.org/chairmanship/529239). 20 октября МИД Азербайджана жестко отреагировал на информацию, опубликованную на официальном интернет-сайте ОБСЕ в связи с отправкой этой группы (https://mfa.gov.az/az/news/no49022).

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве заявили, что вопрос о направлении такой миссии не обсуждался ни одним органом ОБСЕ, принимающим коллективные решения по этому поводу. Было отмечено, что миссия, отправляемая без какого-либо мандата ОБСЕ, вопреки заявлениям Армении, никак не может быть связана с организацией.

В МИД также заявили, что этот шаг вызывает серьезные вопросы, учитывая, что на протяжении последних почти 30 лет усилия по прекращению военной агрессии против Азербайджана и ликвидации ее тяжелых последствий, и даже усилия в рамках миссий ОБСЕ, не связанных с бывшим армяно-азербайджанским конфликтом, всегда пресекались ОБСЕ со ссылкой на принцип консенсуса.

Действующим председателем ОБСЕ является Польша.