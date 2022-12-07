Ереван передаст Баку отредактированный проект мирного договора

Армения скоро передаст Азербайджану отредактированный вариант проекта о мирном договоре, сказал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Мы приложим все усилия для того, чтобы до конца года получить мирный договор. Однако сложно сказать, удастся ли это сделать", - сказал Григорян.

По его словам, на данный момент Ереван работает над текстом договора, который шире, чем пять ранее представленных Азербайджаном пунктов.