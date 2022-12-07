Уильям Бернс, директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), позвонил Хакану Фидану, директору Национальной разведывательной организации Турции (MIT), и предостерег от новых военных операций на севере Сирии. Об этом пишет влиятельное американское издание Axios.

Сообщается, что Бернс также выразил серьезную озабоченность в связи с крупномасштабной воздушной операцией, недавно проведенной Анкарой на севере Сирии, подчеркнув, что в ходе той операции существовал риск для жизни американских солдат. Косвенным образом подтверждая слова Бернса, два американских источника сообщили Axios, что турецкие самолеты нанесли удар по району, очень близкому к дислокации американских военных баз.

Напомним, что Турция поставила США и России конкретные сроки для согласования с террористами РПК/ОНС вопроса о выводе «Сирийских демократических сил» из Манбиджа, Тель-Рифата и Кобани.

Анкара предупредила, что начнет наземную операцию, если сепаратисты не уйдут из указанных районов. В настоящее время представители США и России продолжают переговоры с руководством «Сирийских демократических сил» относительно требований Турции.