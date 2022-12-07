Зачем директор ЦРУ звонил в Анкару? главное на этот час
Уильям Бернс, директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), позвонил Хакану Фидану, директору Национальной разведывательной организации Турции (MIT), и предостерег от новых военных операций на севере Сирии. Об этом пишет влиятельное американское издание Axios.
Сообщается, что Бернс также выразил серьезную озабоченность в связи с крупномасштабной воздушной операцией, недавно проведенной Анкарой на севере Сирии, подчеркнув, что в ходе той операции существовал риск для жизни американских солдат. Косвенным образом подтверждая слова Бернса, два американских источника сообщили Axios, что турецкие самолеты нанесли удар по району, очень близкому к дислокации американских военных баз.
Напомним, что Турция поставила США и России конкретные сроки для согласования с террористами РПК/ОНС вопроса о выводе «Сирийских демократических сил» из Манбиджа, Тель-Рифата и Кобани.
Анкара предупредила, что начнет наземную операцию, если сепаратисты не уйдут из указанных районов. В настоящее время представители США и России продолжают переговоры с руководством «Сирийских демократических сил» относительно требований Турции.
Три американских чиновника сообщили The Washington Post, что Турция может начать наземную операцию в этом месяце, и выразили обеспокоенность относительно сохранности жизней американских солдат в регионе. Сообщается, что США, несмотря на протесты Анкары, продолжат поддерживать «Сирийские демократические силы».
Между тем официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Турция имеет право на самооборону, но США все же возражают против проведения военной операции на севере Сирии.
«Мы не хотим видеть на севере Сирии никаких военных операций, потому что они могут поставить под угрозу жизни не только гражданское население, но и военный персонал США, а также осложнить выполнение нашей миссии по борьбе с ИГИЛ», - сказал Кирби.