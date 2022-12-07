Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европейский союз (ЕС) стремится выдавить Россию из региона Южного Кавказа.

«Мы знаем о стремлении Брюсселя внедриться любыми способами в процесс нормализации отношений между Ереваном и Баку. Просто чтобы застолбить за собой на земле присутствие и в конечном счете выдавить из региона Россию. Это их мечта. Мы озвучивали наше отношение к этому», - заявила на брифинге Захарова, слова которой приводят российские СМИ.

Тем не менее, пока вопрос продления сроков пребывания гражданской миссии ЕС в Армении не решен, Москва не будет предвосхищать события, «тем более что среди стран региона существуют диаметрально противоположные взгляды на усиление внерегионального фактора на Кавказе», добавила она.