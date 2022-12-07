Минэкологии об обнаруженных в Хачмазе погибших тюленях

Для установления причины гибели тюленей, обнаруженных в азербайджанском секторе Каспийского моря, специалистами Службы защиты биологического разнообразия и Агентства пищевой безопасности взяты пробы с туш погибших животных. Об этом haqqin.az сказали в Министерстве экологии и природных ресурсов.

По словам начальника Службы Фирудина Алиева, при внешнем осмотре туш тюленей специалисты не обнаружили на них следов травм.

Напомним, что несколько дней назад на дагестанском побережье Каспийского моря был выявлен факт массовой гибели тюленей. В ходе мониторинга, проведенного сотрудниками Министерства экологии и природных ресурсов в азербайджанском секторе Каспийского моря, туши тюленей были обнаружены также на морском побережье в районе поселка Истису, сел Тиканлы, Сеидли и Набрань Хачмазского района.