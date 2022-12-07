Кремль заявил об угрозе новых ударов Украины по Крыму

В Кремле предупредили о рисках новых ударов Вооруженных сил Украины по Крыму.

«Риски, безусловно, есть, потому что украинская сторона продолжает свою линию на организацию терактов. Но, с другой стороны, поступающая информация как раз говорит о том, что принимаются эффективные меры по противодействию», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.

При этом Песков не смог дать оценку «достаточности или недостаточности мер» в рамках «специальной военной операции» для предотвращения ударов по Крыму. «Все-таки здесь лучше обращаться к военным», – подчеркнул он.