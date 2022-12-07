В представленном компанией рейтинге силы паспорта-2022 Азербайджан разделил 62-е место с Намибией и Тунисом, а Армения - 64-е место вместе с Малави и Кубой.

Азербайджанский паспорт котируется в мире выше армянского в 2022 году, свидетельствуют результаты исследования консалтинговой компании Arton Capital со штаб-квартирой в Монреале (Канада).

Согласно исследованию, владельцы азербайджанского документа могут поехать без визы в 34 страны, еще в 46 государствах они могут получить визы по прибытии. В свою очередь, армянский паспорт дает возможность посетить без визы 33 страны, еще в 45 государствах можно получить визы по прибытии.

Что же касается других государств постсоветского пространства, то Литва делит пятое место с Сингапуром, Мальтой, Словакией и Канадой, Эстония и Латвия вместе со Словенией – шестое, Украина вместе с Багамскими островами – 20-е, Грузия и Кирибати – 36-е, Россия и Турция – 38-е, Молдова – 40-е, Беларусь и Науру – 55-е, Казахстан – 56-е, Узбекистан и Кыргызстан вместе с Гамбией, Танзанией, Ганой, Сан-Томе и Принсипи и Индией – 69-е, Таджикистан вместе с Вьетнамом и Камбоджой – 72-е, Туркменистан вместе с Мали, Гвинеей-Бисау, Анголой, Лаосом, Союзом Коморских островов и Гаити – 78-е.

«Самый сильным» в 2022 году признан паспорт ОАЭ, который предоставляет его владельцам безвизовый доступ в 121 страну мира. Второе место делят между собой Германия, Швеция, Финляндия, Люксембург, Испания, Франция, Италия, Нидерланды, Австрия, Швейцария и Южная Корея. Третье место застолбили Дания, Бельгия, Португалия, Норвегия, Польша, Ирландия, США и Новая Зеландия. Замыкает рейтинг Афганистан (97-е место).