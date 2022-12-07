Парламенты Азербайджана и Туркменистана заключили меморандум

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Находящаяся в Туркменистане с официальным визитом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша страны Гурбангулы Бердымухамедовым. Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, на встрече состоялся обмен мнениями о развитии двусторонних межпарламентских отношений. На состоявшейся затем встрече с участием делегаций обеих cтран Бердымухамедов отметил, что Туркменистан придает большое значение продвижению взаимоотношений с Азербайджаном. Он напомнил, что в этом году исполняется тридцатилетие азербайджано-туркменских дипломатических отношений, и все эти годы обе страны продуктивно и эффективно сотрудничали в политической, экономической, культурной и других областях.

Туркменистан и Азербайджан сотрудничают на многих международных площадках, в том числе в Движении неприсоединения, продолжил председатель Халк Маслахаты, отметив значимость учреждения Парламентской сети этой организации по инициативе азербайджанской стороны. Туркменистан намеревается активно участвовать в работе этой Сети, подчеркнул Бердымухамедов. В свою очередь, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила удовлетворение взаимовыгодным сотрудничеством Азербайджана с Туркменистаном. Обе страны достигают успехов в энергетическом и транспортном секторах. Эффективное сотрудничество парламентов Азербайджана и Туркменистана – один из факторов, оказывающих положительное воздействие на двусторонние и многосторонние отношения между Азербайджаном и Туркменистаном. Существуют прекрасные возможности для дальнейшего расширения этого сотрудничества, сообщила Гафарова.