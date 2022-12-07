Путин об ударах по энергообъектам Украины

Президент РФ Владимир Путин назвал ракетные удары Минобороны России по энергетическим объектам Украины ответом на действия украинских военных.

«Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал линии электропередач с атомной электростанции Курска, кто не подает воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город — это акт геноцида. Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще молчок полный. Стоит нам только пошевелиться что-то сделать в ответ — шум, гам, треск на всю Вселенную».

Президент РФ подчеркнул, что это «не будет мешать России выполнять боевые задачи».